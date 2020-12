Le ultimissime sulle probabili formazioni di Benevento-Lazio

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 14 dicembre 2020), in programma domani alle 20.45, è anche la sfida fra fratelli Inzaghi. Tra i campani si rivede Viola. Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi a Iago Falque dal primo minuto. Nellarientra Luis Alberto, ma Simone Inzaghi perde Lucas Leiva, Fares e Acerbi. In mediana debutto dal 1? per Escalante. Caicedo potrebbe far rifiatare Immobile.(4-3-2-1) – Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Sau; Lapadula. All.: F. Inzaghi.(3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi.