L’app di voto basata su Stellar XLM riceve un premio dalla città di Monaco

Leggi su invezz

(Di martedì 15 dicembre 2020) StimUp,disu, ha recentemente ricevuto undi, in Germania., sviluppata da una startup tedesca, funziona come un’app abilitante che consente agli elettori di votare in modo sicuro senza la loro presenza fisica. È stato progettato con specifico riferimento all’era COVID-19 in cui il raduno di elettori in massa è considerato troppo rischioso per la salute degli elettori. Ilè stato assegnato nel secondo round del concorso per l’innovazione “Apps4Muc” con sede in Germania. Erish Holzinger, lo sviluppatore del, ha affermato cheè progettata per essere utilizzata nelladi ...