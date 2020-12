GREY’S ANATOMY continuerà ancora? La speranza di CHANDRA WILSON (Di lunedì 14 dicembre 2020) La diciassettesima stagione di GREY’S ANATOMY potrebbe chiudere per sempre le vicende del medical drama più seguito al mondo, almeno stando a quanto dichiarato qualche tempo fa dall’attrice Ellen Pompeo – cuore e anima dello show – in un’intervista nella quale aveva lasciato intendere che la fine della serie poteva essere molto vicina. Leggi anche: UNA VITA si ferma nel periodo natalizio, BEAUTIFUL e IL SEGRETO continuano Una dichiarazione che aveva messo in allarme i fan più affezionati, che dal lontano 2005 seguono con entusiasmo le vicende ospedaliere (e amorose) dei medici del Grey Sloan Hospital! Ma ad accendere una luce di speranza sul futuro della serie ha pensato di recente CHANDRA WILSON, storica interprete della dottoressa Miranda Bailey sin dalla prima puntata la quale, intervistata da ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 14 dicembre 2020) La diciassettesima stagione dipotrebbe chiudere per sempre le vicende del medical drama più seguito al mondo, almeno stando a quanto dichiarato qualche tempo fa dall’attrice Ellen Pompeo – cuore e anima dello show – in un’intervista nella quale aveva lasciato intendere che la fine della serie poteva essere molto vicina. Leggi anche: UNA VITA si ferma nel periodo natalizio, BEAUTIFUL e IL SEGRETO continuano Una dichiarazione che aveva messo in allarme i fan più affezionati, che dal lontano 2005 seguono con entusiasmo le vicende ospedaliere (e amorose) dei medici del Grey Sloan Hospital! Ma ad accendere una luce disul futuro della serie ha pensato di recente, storica interprete della dottoressa Miranda Bailey sin dalla prima puntata la quale, intervistata da ...

