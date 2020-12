Governo: terminato incontro Pd-Conte (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - E' terminato l'incontro tra la delegazione Pd e il premier Giuseppe Conte a palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - E'l'tra la delegazione Pd e il premier Giuseppea palazzo Chigi.

e_lauria : RT @e_lauria: Terminato dopo 3 ore l'incontro fra Conte e la folta rappresentanza M5S. Crimi: il Movimento non chiede il rimpasto, è un dib… - repubblica : RT @e_lauria: Terminato dopo 3 ore l'incontro fra Conte e la folta rappresentanza M5S. Crimi: il Movimento non chiede il rimpasto, è un dib… - e_lauria : Terminato dopo 3 ore l'incontro fra Conte e la folta rappresentanza M5S. Crimi: il Movimento non chiede il rimpasto… - schtennis : @Dio Dio Buono, mi sa che il Governo, considerato lo scellerato weekend ai tavolini dei bar appena terminato, sta p… - ileanariparbel6 : RT @jachedeleo: @doluccia16 Scommetto i gioielli che entro e non oltre il 20 Dicembre chiuderanno tutto! dopo che la gente ha terminato di… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo terminato Verifica di governo, quasi tre ore di incontro Conte-M5s: adesso tocca al Pd TGCOM Governo: terminato incontro Pd-Conte

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - E' terminato l'incontro tra la delegazione Pd e il premier Giuseppe Conte a palazzo Chigi. Verifica di governo, quasi tre ore di incontro Conte-M5s: adesso tocca al Pd

E' terminato dopo quasi tre ore l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e la delegazione M5S. Nel frattempo, a Palazzo Chigi, è arrivata la delegazione Pd con Nicola Zingaretti, Dario Franceschini, A ... Roma, 14 dic. (Adnkronos) - E' terminato l'incontro tra la delegazione Pd e il premier Giuseppe Conte a palazzo Chigi.E' terminato dopo quasi tre ore l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e la delegazione M5S. Nel frattempo, a Palazzo Chigi, è arrivata la delegazione Pd con Nicola Zingaretti, Dario Franceschini, A ...