Google down, problemi di accesso ai servizi di Gmail, YouTube e Drive (Di lunedì 14 dicembre 2020) Diversi servizi di Google sono in down. Gmail, YouTube e Google Docs stanno tutti subendo interruzioni, non solo in Italia, ma anche in altri Paesi Europei, negli Stati Uniti e in India. Gli indicatori, scrive TechCrunch, mostrano servizi in calo a partire dalle 12.30 circa. Il motore di ricerca sembra invece funzionare. December 14, 2020 Leggi anche: Unicredit va in blackout per tre ore, poi risolve: bloccate centinaia di transazioni Google investe 900 milioni di dollari in Italia per "digitalizzare" il lavoro Scoperto bug su WhatsApp: per accedere a 300 mila numeri basta una ricerca su Google Apple e Google rilasciano il sistema di tracciamento dei contagi: Immuni è più vicina Coronavirus, gli algoritmi ...

