GF Vip, Filippo Nardi attratto da una concorrente: “E’ la mia donna ideale”, confessione inaspettata (Di lunedì 14 dicembre 2020) GF Vip, Filippo Nardi attratto da una concorrente: “E’ la mia donna ideale”, ecco a chi si riferiscono le sue parole e cos’è successo nel dettaglio. Filippo Nardi è appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip e si è già reso protagonista di alcuni momenti davvero imperdibili. Alla sua seconda esperienza nella casa più spiata d’Italia, Nardi è entrato dopo circa 90 giorni dall’inizio del programma e con lui sono arrivate anche Samatha De Grenet e Sonia Lorenzini. Anche quest’ultima si è subito resa protagonista a causa dello scontro che ha avuto con Tommaso Zorzi. Filippo sembra essersi già ambientato nella casa e ha parlato un po’ con tutti gli altri concorrenti. GF Vip, ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 14 dicembre 2020) GF Vip,da una: “E’ la mia, ecco a chi si riferiscono le sue parole e cos’è successo nel dettaglio.è appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip e si è già reso protagonista di alcuni momenti davvero imperdibili. Alla sua seconda esperienza nella casa più spiata d’Italia,è entrato dopo circa 90 giorni dall’inizio del programma e con lui sono arrivate anche Samatha De Grenet e Sonia Lorenzini. Anche quest’ultima si è subito resa protagonista a causa dello scontro che ha avuto con Tommaso Zorzi.sembra essersi già ambientato nella casa e ha parlato un po’ con tutti gli altri concorrenti. GF Vip, ...

Giornaleditalia : Grande Fratello Vip, Filippo Nardi squalifica? Ha violato il regolamento. Ecco cos’ha fatto. GF VIP NEWS - zazoomblog : Filippo Nardi svela che la finale del GF Vip 5 non sarà l’8 febbraio: la reazione di Zorzi - #Filippo #Nardi… - tuttopuntotv : Filippo Nardi confessa che Samantha De Grenet è la sua fissa da anni: nuova coppia in vista al GF Vip 5? #gfvip… - tuttopuntotv : Filippo Nardi svela che la finale del GF Vip 5 non sarà l’8 febbraio: la reazione di Zorzi #gfvip #grandefratellovip - zazoomblog : GF Vip Filippo Nardi svela di avere un debole per Samantha De Grenet: “E’ la mia donna ideale!” (VIDEO) - #Filippo… -