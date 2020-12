Fedez versione Babbo Natale in soccorso di cinque suoi fan distribuendo 1000 euro a testa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sempre più impegnato sul sociale Fedez, dopo l’Ambrogino d’oro ricevuto nei giorni scorsi insieme alla moglie Chiara Ferragni riconoscimento per le attività svolte contro l’epidemia di Coronavirus a Milano e per essere di aiuto contro il Covid-19, l’artista ha scelto di intervenire direttamente. Domenica Fedez è andato in giro per Milano a donare 5.000 euro: 1.000 euro ciascuno a 5 rappresentanti di altrettante categorie scelte dai seguaci del suo canale su Twitch, la piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon. Il rapper ha raccolto per due mesi le donazioni dei fan, chiedendo poi ai suoi fan di decidere come e a chi donarli. La scelta è caduta su “un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere o ristoratore, un volontario”, ha raccontato Fedez sulle sue storie di ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sempre più impegnato sul sociale, dopo l’Ambrogino d’oro ricevuto nei giorni scorsi insieme alla moglie Chiara Ferragni riconoscimento per le attività svolte contro l’epidemia di Coronavirus a Milano e per essere di aiuto contro il Covid-19, l’artista ha scelto di intervenire direttamente. Domenicaè andato in giro per Milano a donare 5.000: 1.000ciascuno a 5 rappresentanti di altrettante categorie scelte dai seguaci del suo canale su Twitch, la piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon. Il rapper ha raccolto per due mesi le donazioni dei fan, chiedendo poi aifan di decidere come e a chi donarli. La scelta è caduta su “un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere o ristoratore, un volontario”, ha raccontatosulle sue storie di ...

