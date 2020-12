Fedez in versione Babbo Natale: pacchetti con 1000 euro consegnati in giro per Milano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Fedez regala 5mila euro in giro per Milano Fedez in veste di Babbo Natale in giro per Milano. Il rapper nella giornata di ieri, domenica 13 dicembre, è andato in giro per la città a regalare pacchetti di Natale con 1000 euro in contanti. I fortunati che hanno ricevuto la donazione del marito di Chiara Ferragni sono state tutte persone bisognose. Fedez ha raccolto i soldi – 5mila euro donati dai fan attraverso il canale Twitch – per poi consegnarli alle categorie sociali che maggiormente stanno pagando le conseguenze della crisi dovuta all’emergenza Coronavirus. Tra questi un senzatetto, un rider, un cameriere, un ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020)regala 5milainperin veste diinper. Il rapper nella giornata di ieri, domenica 13 dicembre, è andato inper la città a regalarediconin contanti. I fortunati che hanno ricevuto la donazione del marito di Chiara Ferragni sono state tutte persone bisognose.ha raccolto i soldi – 5miladonati dai fan attraverso il canale Twitch – per poi consegnarli alle categorie sociali che maggiormente stanno pagando le conseguenze della crisi dovuta all’emergenza Coronavirus. Tra questi un senzatetto, un rider, un cameriere, un ...

