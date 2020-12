Cristiano Malgioglio | perché è finita con l’ex fidanzato Michael | “Mi ha deluso”

Leggi su viagginews

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Dalle dichiarazioni dello stessosembra proprio che la relazione con il suo ex gli abbia lasciato l’amaro in bocca. Le vicende amorose dell’amatissimo cantante sono fatte di alti e bassi, ma l’uomo aveva ritrovato il sorriso con. Quest’ultimo lo avrebbe reso molto felice. Non si può dire lo stesso alcuni dei sui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com