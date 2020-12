Covid, restrizioni a Natale? Boccia: “Decidiamo insieme. Serve unità” (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Dobbiamo capire se è opportuno e meno restringere. Io penso di sì. Ma la decisione non è solo mia". Lo dice il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia a Rai Uno, intervenuto a proposito delle possibili restrizioni previste per il periodo natalizio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 dicembre 2020) "Dobbiamo capire se è opportuno e meno restringere. Io penso di sì. Ma la decisione non è solo mia". Lo dice il ministro per gli Affari Regionali Francescoa Rai Uno, intervenuto a proposito delle possibilipreviste per il periodo natalizio. L'articolo .

