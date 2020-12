Coronavirus, in Lombardia diminuiscono i decessi: 67 nelle ultime 24 ore. I contagi sono 945, ma con 12mila tamponi in meno (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il bollettino del 14 dicembre sono 945 i nuovi postivi in Lombardia, in netto calo rispetto ai 2.335 contagi registrati il giorno precedente. Il rapporto dei positivi sui tamponi effettuati si attesta all’8,3%, in diminuzione rispetto alla percentuale del 9,1% segnalata ieri. I test analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 11.317, meno della metà dei 25.513 del 13 dicembre. Secondo il bollettino odierno, sono 67 le nuove vittime, per un totale di 23.877 decessi causati dal Coronavirus nella regione. Ieri l’incremento di morti si attestava a 144. sono scese di 29 unità le terapie intensive occupate, per un totale di 685 persone attualmente ricoverate in condizioni critiche. I ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il bollettino del 14 dicembre945 i nuovi postivi in, in netto calo rispetto ai 2.335registrati il giorno precedente. Il rapporto dei positivi suieffettuati si attesta all’8,3%, in diminuzione rispetto alla percentuale del 9,1% segnalata ieri. I test analizzati24 orestati 11.317,della metà dei 25.513 del 13 dicembre. Secondo il bollettino odierno,67 le nuove vittime, per un totale di 23.877causati dalnella regione. Ieri l’incremento di morti si attestava a 144.scese di 29 unità le terapie intensive occupate, per un totale di 685 persone attualmente ricoverate in condizioni critiche. I ...

