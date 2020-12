Collatina, morto centauro 37enne in incidente stradale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – Un centauro di 37 anni e’ morto nello scontro tra la sua moto Bmw e un’auto, questa mattina alle 8 circa, in via Collatina, in prossimita’ di via dell’Acqua Vergine, a Roma. Al volante della macchina, un 46enne che si e’ fermato a prestare soccorso e poi e’ stato accompagnato in ospedale per gli esami di rito. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale. A occuparsi dei rilievi gli agenti del VI Gruppo Torri, che stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. I veicoli sono stati posti sotto sequestro. Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – Undi 37 anni e’nello scontro tra la sua moto Bmw e un’auto, questa mattina alle 8 circa, in via, in prossimita’ di via dell’Acqua Vergine, a Roma. Al volante della macchina, un 46enne che si e’ fermato a prestare soccorso e poi e’ stato accompagnato in ospedale per gli esami di rito. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale. A occuparsi dei rilievi gli agenti del VI Gruppo Torri, che stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. I veicoli sono stati posti sotto sequestro.

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Roma, scontro fra auto e moto in via Collatina: morto 37enne - SkyTG24 : Roma, scontro fra auto e moto in via Collatina: morto 37enne - occhio_notizie : Incidente in via Collatina a Roma, scontro tra auto e moto: morto un 37enne - Terzobinarioit : Incidente in via Collatina: scontro auto-moto, morto 37enne -