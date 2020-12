Chainsaw Man è terminato? | Jump Highlights (Di lunedì 14 dicembre 2020) Chainsaw Man, il manga di Tatsuki Fujimoto che ha guadagnato tanta popolarità in pochissimo tempo, sembrava dovesse giungere alla sua conclusione con il capitolo 97. Invece, i fan hanno avuto una bella sorpresa Il climax era stato raggiunto e superato da tempo. Con lo scontro tra Denji e Makima, il Diavolo del Controllo, sembrava che Chainsaw Man fosse vicino alla sua conclusione. D’altra parte, quasi tutti i personaggi principali, amici e nemici di Denji, hanno trovato una morte orribile in quest’ultimo arco narrativo. Solo il Diavolo della Motosega era rimasto a frapporsi tra il mondo e quella che sembrava la sua fine. Lo stesso Fujimoto, aveva in passato dichiarato che fin dal principio non era intenzionato a fare un manga lungo. Ma pare che abbia cambiato opinione: infatti, nell’ultima tavola del capitolo 97, troviamo sì la parola fine, ma del ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 14 dicembre 2020)Man, il manga di Tatsuki Fujimoto che ha guadagnato tanta popolarità in pochissimo tempo, sembrava dovesse giungere alla sua conclusione con il capitolo 97. Invece, i fan hanno avuto una bella sorpresa Il climax era stato raggiunto e superato da tempo. Con lo scontro tra Denji e Makima, il Diavolo del Controllo, sembrava cheMan fosse vicino alla sua conclusione. D’altra parte, quasi tutti i personaggi principali, amici e nemici di Denji, hanno trovato una morte orribile in quest’ultimo arco narrativo. Solo il Diavolo della Motosega era rimasto a frapporsi tra il mondo e quella che sembrava la sua fine. Lo stesso Fujimoto, aveva in passato dichiarato che fin dal principio non era intenzionato a fare un manga lungo. Ma pare che abbia cambiato opinione: infatti, nell’ultima tavola del capitolo 97, troviamo sì la parola fine, ma del ...

