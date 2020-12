Atalanta, allenamento in vista della Juventus: Gomez in campo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Prove distensive tra l’Atalanta e Gomez dopo lo sfogo dell’argentino sui social: allenamento in vista della Juventus L’Atalanta ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo match di Serie A contro la Juventus. Il grande dilemma riguarda la possibilità di vedere in campo Alejandro Gomez. L’argentino, ormai ai ferri corti con il tecnico Gian Piero Gasperini, si è comunque allenato con i compagni questa mattina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Prove distensive tra l’dopo lo sfogo dell’argentino sui social:inL’ha ripreso gli allenamenti indel prossimo match di Serie A contro la. Il grande dilemma riguarda la possibilità di vedere inAlejandro. L’argentino, ormai ai ferri corti con il tecnico Gian Piero Gasperini, si è comunque allenato con i compagni questa mattina. Leggi su Calcionews24.com

