Via libera agli spostamenti tra piccoli Comuni, ma solo a Natale. A rischio il pranzo al ristorante: l'ipotesi verso il voto in Parlamento (Di domenica 13 dicembre 2020) Se qualche allentamento ci sarà per i giorni di festa, saranno pochi e limitati a casi circoscritti. La linea rigorista nel governo guidata dal ministro Roberto Speranza e da quello agli Affari regionali Francesco Boccia frena le ipotesi su possibili aperture generalizzate per il 25 e 26 dicembre e per il 1 gennaio. Troppo alti i rischi che i contagi di Coronavirus possano tornare a salire a gennaio, troppo alti già oggi con il numero delle vittime che ha portato ormai l'Italia a primo Paese europeo più colpito dalla pandemia. Mercoledì in Parlamento è prevista la votazione sulla mozione del centrodestra, che punta a riaprire i confini tra Comuni per i giorni di festa. La maggioranza si riunirà nelle prossime ore per concordare una mozione con qualche concessione, ma senza stravolgere la linea dura imposta dal decreto legge del 2 ...

