Uomini e Donne anticipazioni: Armando manda su tutte le furie Lucrezia (Di domenica 13 dicembre 2020) A Uomini e Donne la conoscenza tra Armando e Lucrezia non sembra trovare pace. Secondo le anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle News, i due finiranno di nuovo con il litigare a causa di un'omissione da parte di lui. Le anticipazioni di Uomini e Donne del 12 dicembre confermano che purtroppo non c'è pace per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

