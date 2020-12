Traffico Roma del 13-12-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione ancora Buona domenica nessuna novità di rilievo tutto tranquillo sul Raccordo Anulare spostamenti concentrati soprattutto al centro e a ridosso delle aree commerciali di grafica di Lungotevere dove ci sono code a tratti tra ponte Cavour ponte Sublicio nelle due direzioni per i numerosi pedoni ci sono difficoltà per ile code lungo diverse strade del centro storico in particolare in Piazza Venezia in viale delle botteghe Oscure in via dei Cerchi stessa situazione in Prati lungo via Crescenzio via Cola di Rienzo in piazza della Libertà incolonnamenti in viale del Muro Torto in direzione di piazzale Flaminio Per evitare ulteriori assembramenti su disposizione delle autorità è stata disposta la chiusura delle stazioni della metropolitana di spagna di Barberini per cui treni vi transitano senza ...