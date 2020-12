The Prom: un viaggio nel mondo di Ryan Murphy (Di domenica 13 dicembre 2020) Scintillante, divertente, esagerato. Questi sono i tre aggettivi in grado di descrivere alla perfezione The Prom nuovo musical Netflix diretto da Ryan Murphy. Il regista ci catapulta in un’ atmosfera fatta di paillettes, colori esplosivi e voglia di vivere, in un musical che cerca di raccontare l’ universalità dell’amore. I difetti ci sono (e non sono pochi) ma passano in secondo piano davanti ad una storia così genuina e dolcemente raccontata. The Prom cerca di narrare l’amore e il mondo LGBTQ+ attraverso gli occhi dei giovani e della loro voglia di vivere un sentimento. Tratto da un musical originale messo in scena a Broadway nel 2016, il film di Ryan Murphy è un esplosione di vita e un riscatto per tutti quelli che non hanno potuto vivere il proprio ballo. The ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 13 dicembre 2020) Scintillante, divertente, esagerato. Questi sono i tre aggettivi in grado di descrivere alla perfezione Thenuovo musical Netflix diretto da. Il regista ci catapulta in un’ atmosfera fatta di paillettes, colori esplosivi e voglia di vivere, in un musical che cerca di raccontare l’ universalità dell’amore. I difetti ci sono (e non sono pochi) ma passano in secondo piano davanti ad una storia così genuina e dolcemente raccontata. Thecerca di narrare l’amore e ilLGBTQ+ attraverso gli occhi dei giovani e della loro voglia di vivere un sentimento. Tratto da un musical originale messo in scena a Broadway nel 2016, il film diè un esplosione di vita e un riscatto per tutti quelli che non hanno potuto vivere il proprio ballo. The ...

