Serie C, i risultati delle gare delle 15 (Di domenica 13 dicembre 2020) Si sono da poco concluse le gare cominciate alle 15 valide per la quindicesima giornata di Serie C. Come spesso accade, non sono mancati i gol e le sorprese nei 15 match disputati nel primo pomeriggio. Andiamo a vedere i risultati girone per girone. Serie C, i risultati delle 15 Girone A Il gruppo con il maggior numero di gare è stato senza dubbio il girone A con ben 7 incontri disputati. Successi esterni per il Grosseto, l’Alessandria e il Pontedera, mentre si impongono tra le mura amiche Lucchese, Pergolettese, Pistoiese e Pro Patria. Giana Erminio-Grosseto 0-1 (28? Boccardi)Juventus U23-Alessandria 0-1 (81? Eusepi)Lucchese-Piacenza 1-0 (48? Bianchi)Pergolettese-Novara 2-0 (55? Villa, 69? Varas)Pistoiese-Livorno 1-0 (6? Valiani)Pro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Si sono da poco concluse lecominciate alle 15 valide per la quindicesima giornata diC. Come spesso accade, non sono mancati i gol e le sorprese nei 15 match disputati nel primo pomeriggio. Andiamo a vedere igirone per girone.C, i15 Girone A Il gruppo con il maggior numero diè stato senza dubbio il girone A con ben 7 incontri disputati. Successi esterni per il Grosseto, l’Alessandria e il Pontedera, mentre si impongono tra le mura amiche Lucchese, Pergolettese, Pistoiese e Pro Patria. Giana Erminio-Grosseto 0-1 (28? Boccardi)Juventus U23-Alessandria 0-1 (81? Eusepi)Lucchese-Piacenza 1-0 (48? Bianchi)Pergolettese-Novara 2-0 (55? Villa, 69? Varas)Pistoiese-Livorno 1-0 (6? Valiani)Pro ...

