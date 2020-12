Rai in imbarazzo: Mauro Corona riappare in tv a “Linea Bianca”. La rete ammiraglia si scusa (Di domenica 13 dicembre 2020) «In merito all’intervista allo scrittore Mauro Corona trasmessa nella puntata di ieri di Linea Bianca, Rai1 si scusa per la disattenzione di non essersi attenuta alla linea aziendale riguardante la presenza di un ospite che in un altro contesto si è lasciato andare ad un’espressione inaccettabile sul piano della parità di genere in violazione del Codice etico della Rai». Lo scrive in una nota Rai1 riferendosi ad un imbarazzante episodio. Mauro Corona riappare sulle reti Rai Infatti, ieri Mauro Corona è riapparso sulle reti Rai, a Linea Bianca, dopo essere stato allontanato da Cartabianca per aver apostrofato come gallina la conduttrice Bianca Berlinguer. L’allontamento dal programma di Rai3 ha avuto una lunga coda polemica, per il mancato rientro dello ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 dicembre 2020) «In merito all’intervista allo scrittoretrasmessa nella puntata di ieri di Linea Bianca, Rai1 siper la disattenzione di non essersi attenuta alla linea aziendale riguardante la presenza di un ospite che in un altro contesto si è lasciato andare ad un’espressione inaccettabile sul piano della parità di genere in violazione del Codice etico della Rai». Lo scrive in una nota Rai1 riferendosi ad un imbarazzante episodio.sulle reti Rai Infatti, ieriè riapparso sulle reti Rai, a Linea Bianca, dopo essere stato allontanato da Cartabianca per aver apostrofato come gallina la conduttrice Bianca Berlinguer. L’allontamento dal programma di Rai3 ha avuto una lunga coda polemica, per il mancato rientro dello ...

