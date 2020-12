Palermo-Casertana, Boscaglia in cerca di risposte: l’enigma 4-2-3-1, tra dubbi, quesiti e soluzioni tattiche alternative (Di domenica 13 dicembre 2020) Sarà Palermo-Casertana ad aprire la 15a giornata del Girone C di Serie C, fischio d'inizio previsto per le 14.30 di domenica 13 dicembre allo stadio "Renzo Barbera".Dopo la sconfitta per 2-0 rimediata dalla compagine rosanero nella trasferta di Foggia, il tecnico Roberto Boscaglia ha avuto modo di poter ritrovare la settimana tipo per lavorare con il gruppo ed analizzare in profondità le numerose criticità emerse nelle ultime uscite. Palesi i disagi e gli scompensi evidenziati in fase di non possesso dalla compagine rosanero, acuitisi in modo preoccupante nel corso dell'opaca performance del "Pino Zaccheria".L'evidente assenza di equilibrio e coesione tra i reparti, ogni qualvolta perso il possesso della sfera, è stato il principale tallone d'Achille in occasione delle due reti subite ad opera della formazione di Marchionni. ... Leggi su mediagol (Di domenica 13 dicembre 2020) Saràad aprire la 15a giornata del Girone C di Serie C, fischio d'inizio previsto per le 14.30 di domenica 13 dicembre allo stadio "Renzo Barbera".Dopo la sconfitta per 2-0 rimediata dalla compagine rosanero nella trasferta di Foggia, il tecnico Robertoha avuto modo di poter ritrovare la settimana tipo per lavorare con il gruppo ed analizzare in profondità le numerose criticità emerse nelle ultime uscite. Palesi i disagi e gli scompensi evidenziati in fase di non possesso dalla compagine rosanero, acuitisi in modo preoccupante nel corso dell'opaca performance del "Pino Zaccheria".L'evidente assenza di equilibrio e coesione tra i reparti, ogni qualvolta perso il possesso della sfera, è stato il principale tallone d'Achille in occasione delle due reti subite ad opera della formazione di Marchionni. ...

