Milan-Parma 2-2, pareggio con brivido: Tabellino e Highlights (Di domenica 13 dicembre 2020) Una doppietta di Hernandez salva il Milan da una sconfitta con i gialloblù Milan-Parma: Tabellino e Highlights Milan-Parma 2-2, Cronaca, Tabellino ed Highlights Milan-Parma Tabellino e Highlights – Il Milan scende in campo al Meazza per tentare contro il Parma un ulteriore allungo in classifica ai danni delle rivali per lo scudetto. Per la squadra di Stefano Pioli prima in classifica l’inizio del match non è però dei migliori, perché subito si fa male Gabbia, che giocava in coppia con Romagnoli nella difesa rossonera,, e subito dopo qualche minuto Gervinho con una ripartenza trova libero in area Hernani che non sbaglia la ribattuta a ... Leggi su ck12 (Di domenica 13 dicembre 2020) Una doppietta di Hernandez salva ilda una sconfitta con i gialloblù2-2, Cronaca,ed– Ilscende in campo al Meazza per tentare contro ilun ulteriore allungo in classifica ai danni delle rivali per lo scudetto. Per la squadra di Stefano Pioli prima in classifica l’inizio del match non è però dei migliori, perché subito si fa male Gabbia, che giocava in coppia con Romagnoli nella difesa rossonera,, e subito dopo qualche minuto Gervinho con una ripartenza trova libero in area Hernani che non sbaglia la ribattuta a ...

