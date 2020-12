Live, Di Maio fa un annuncio choc: “Farò il vaccino nello studio di Barbara d’Urso” (Di domenica 13 dicembre 2020) Negli studi di Live non è la d’Urso il Ministro degli Esteri Luigi di Maio ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti. Vediamo in dettaglio. Il Ministro degli Esteri, Luigi di Maio, è intervenuto negli studi di Live non è la d’Urso per fare chiarezza su alcuni punti molto importanti delle vicende politiche che stanno circolando circa la durata del Governo a guida Conte e le campagne vaccinali. Appena stamattina è stato infatti diffuso il simbolo ufficiale della campagna per la lotta al Covid con i vaccini che dovrebbero essere disponibili da Gennaio e naturalmente le polemiche sono ancora in corso. Luigi di Maio è al centro di moltissimi dibattiti proprio in virtù dei vaccini, assieme a tutto il Governo, ed anche per il fatto che molte volte si è parlato di lui come “successore” di Giuseppe ... Leggi su instanews (Di domenica 13 dicembre 2020) Negli studi dinon è la d’Urso il Ministro degli Esteri Luigi diha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti. Vediamo in dettaglio. Il Ministro degli Esteri, Luigi di, è intervenuto negli studi dinon è la d’Urso per fare chiarezza su alcuni punti molto importanti delle vicende politiche che stanno circolando circa la durata del Governo a guida Conte e le campagne vaccinali. Appena stamattina è stato infatti diffuso il simbolo ufficiale della campagna per la lotta al Covid con i vaccini che dovrebbero essere disponibili da Gennaio e naturalmente le polemiche sono ancora in corso. Luigi diè al centro di moltissimi dibattiti proprio in virtù dei vaccini, assieme a tutto il Governo, ed anche per il fatto che molte volte si è parlato di lui come “successore” di Giuseppe ...

