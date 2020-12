Lazio – Verona | i commenti post partita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 dicembre 2020)è terminata 1-2. I biancocelesti hanno perso un’occasione importante per migliorare la loro classifica, mentre i veneti festeggiano per questa vittoria. Laè stata molto combattuta ma le distrazioni dei capitolini hanno facilitato il gioco degli avversari. NelInzaghi e Juric hanno commentato la gara. Inzaghi: “? Siamo arrabbiati” Simone Inzaghi nelha commentato: “Sapevamo che avremmo potuto avere problemi, ma abbiamo fatto la prestazione. Non ricordo parate di Reina. Ci siamo fatti due gol da soli. Due giorni fa eravamo a gioire per un traguardo importante, oggi siamo arrabbiati. Martedì avremo l’ennesimo anticipo. Una sola vittoria in casa? Prima del lockdown, con i tifosi, eravamo ...