Inter, l'Europa è un ricordo: 3-1 al Cagliari in rimonta (Di domenica 13 dicembre 2020) L'Inter batte il Cagliari per 3-1 nel corso dell'undicesima giornata di Serie A: decidono le reti di Barella, D'Ambrosio e Lukaku.

