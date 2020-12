Gf Vip chi è Sonia Lorenzini | malattia | ex fidanzati | lavoro | carriera e vita privata

Leggi su meteoweek

(Di domenica 13 dicembre 2020)è un’ex corteggiatrice, tronista, oggi influencer e concorrente del Grande Fratello Vip, quinta edizione. L’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne prima come corteggiatrice e poi come tronista, ma oggicontinua a far parlare di sé dopo l’ingresso nella casa del GfVip 5. Dopo poche ore dalla sua entrata ha già litigato L'articolo proviene da www.meteoweek.com.