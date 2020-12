GF Vip 5 | Adua Del Vesco confessa | “Non ho avuto il ciclo per sette anni”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 13 dicembre 2020)Delha deciso di rivelare nuovi terribili dettagli sul suo passato nella casa del Grande Fratello VIP 5. La ragazza ha vissuto momenti difficilissimi a causa dell’anoressia e nelle ultime ore ha deciso di aprirsi ancora di più svelando le conseguenze che hala malattia sulla sua salute. L’attrice, che ha deciso di farsi chiamare col suo vero nome “Rosalinda”, ha vissuto un momento di crollo emotivo che l’ha spinta a raccontare l’episodio in questione. Qui, ha fatto delle fortissime dichiarazioni che hanno lasciato tutti senza parole. Non a caso, l’attrice sarebbe stata costretta a non mangiare nel suo periodo di inizio carriera: ecco cosa ha rivelato. GF Vip: il racconto shock di Rosalinda Durante una chiacchierata con Giulia Salemi in giardino,Delsi è lasciata andare ad ...