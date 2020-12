Genoa | Sturaro | “Non sono io che devo fare i gol | facciamoci un esame di coscienza”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 13 dicembre 2020) Non era sicuramente uno dei calciatori più apprezzati della Juventus di Allegri, forse anche per questo ogni volta cherivede i bianconeri diventa un toro che vede rosso. Il centrocampista delha trovato la sua seconda rete contro il club torinese, valsa il pareggio per una parte del match odierno: "Sicuramente la rete mi fa piacere ed è emozionante - afferma Sturato a Sky - , però nonio quello che devei gol, dobbiamo farci tutti undi coscienza"."RIFLESSIONI"caption id="attachment 1065107" align="alignnone" width="5568", getty images/captionQuando un centrocampista sostituisce un attaccante sotto l'aspetto realizzativo, evidentemente c'è qualcosa che non va: "Dobbiamodelle riflessioni, noni ...