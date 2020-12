Funerale Paolo Rossi, gli aneddoti di Causio e Conti (Di domenica 13 dicembre 2020) Le nove del mattino, l'ora del caffè. Allo stesso tavolino siedono Franco Causio e Bruno Conti: qualunque centravanti del mondo sognerebbe di trovarsi in mezzo a quei due. Uno a destra, l'altro a ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 dicembre 2020) Le nove del mattino, l'ora del caffè. Allo stesso tavolino siedono Francoe Bruno: qualunque centravanti del mondo sognerebbe di trovarsi in mezzo a quei due. Uno a destra, l'altro a ...

SkySport : Addio Pablito, i compagni dell'82 con lui fino all'ultimo. FOTO - Adnkronos : #PaoloRossi, furto in casa durante funerale - MediasetTgcom24 : Arezzo, svaligiata la casa di Paolo Rossi nel giorno del suo funerale #paolorossi - AntonellaCica : RT @RobertoRenga: Rubare a casa di Paolo Rossi durante il funerale: di peggio non c'è, toccato il sottofondo, raschiato il barile della dis… - VinceMartucci : Sarà he ormai sono allenato, ma io proprio non riesco. Impressionarmi per il furto in casa di Paolo Rossi durante i… -