F1, la griglia di partenza di oggi ad Abu Dhabi: Verstappen in pole, Leclerc deve risalire dalla sesta fila! (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Mondiale F1 2020 vedrà culminare oggi, domenica 13 dicembre, il fine settimana del GP di Abu Dhabi, con la gara che sarà valida come come ultima del calendario della F1. La recita conclusiva della stagione vedrà il neerlandese Max Verstappen scattare dalla pole, mentre il monegasco Charles Leclerc è stato penalizzato di tre posizioni e partirà dalla sesta fila. DIRETTA F1, GP Abu Dhabi LIVE: orario gara, programma TV8 e Sky. Ferrari, salva l'onore! Il monegasco della Ferrari, infatti, avrà sul groppone tre posizioni di penalità per colpa dell'incidente causato al via della gara di domenica scorsa, quando nella prima tornata, in pratica, costrinse al ritiro il neerlandese della Red Bull, Max Verstappen, ed obbligò ...

