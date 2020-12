E’ morta la restauratrice Pinin Brambilla Barcilon | salvò Ultima Cena di Leonardo 

Leggi su funweek

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ha legato il proprio nome a una delle opere d’arte più famose della storia della pittura del Rinascimento e anche al suo salvataggio:, una delle più importanti restauratrici del XX secolo, nota a livello internazionale per aver condotto il restauro dell'”” di Leonardo da Vinci nel Convento della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano (dal 1978 al 1999), èieri, sabato 12 dicembre, a Milano all’età di 95 anni. Era nata a Monza nel 1925. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dal Centro per la Conservazione e il Restauro ‘La Venaria Reale’, polo di eccellenza per la formazione universitaria dei restauratori e la ricerca avanzata nel settore dei beni culturali, fondato danel 2005 e ...