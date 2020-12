Cyberpunk 2077: la mano di Johnny Silverhand è reale nella partnership fra Microsoft e Limbitless Solutions (Di domenica 13 dicembre 2020) Per celebrare il lancio di Cyberpunk 2077, l'ultima fatica di CD Projekt Red, il team polacco ha stretto una partnership speciale con Microsoft e Limbitless Solution, organizzazione no-profit dedicata alla creazione di protesi artificiali accessibili ad ogni paziente, specialmente bambini. L'annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale di Xbox, ma in cosa consiste esattamente questa partnership? Presto detto: ispirandosi all'ormai iconico personaggio di Johnny Silverhand, interpretato nel gioco da Keanu Reeves, Limbitless Solutions realizzerà una fedele riproduzione della sua protesi argentata, da destinare a futuri test clinici per il 2021. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 13 dicembre 2020) Per celebrare il lancio di, l'ultima fatica di CD Projekt Red, il team polacco ha stretto unaspeciale conSolution, organizzazione no-profit dedicata alla creazione di protesi artificiali accessibili ad ogni paziente, specialmente bambini. L'annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale di Xbox, ma in cosa consiste esattamente questa? Presto detto: ispirandosi all'ormai iconico personaggio di, interpretato nel gioco da Keanu Reeves,realizzerà una fedele riproduzione della sua protesi argentata, da destinare a futuri test clinici per il 2021. Leggi altro...

