Covid, immunologa Viola: mortalità alta per positivi non individuati (Di domenica 13 dicembre 2020) commenta 'L'Italia ha un tasso di letalità Covid del 3,5%: vuol dire che ogni 100 positivi, ne muoiono tra 3 e 4. Questo tasso è estremamente elevato e le ragioni possono essere diverse a iniziare dal ...

