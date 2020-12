VIDEO Snowboard, trionfo azzurro a Cortina d’Ampezzo: Roland Fischnaller batte in una finale tutta italiana Aaron March (Di sabato 12 dicembre 2020) Spettacolo puro. 40 anni compiuti e tanta, tantissima voglia di continuare a stupire e conquistare successi. Si apre la nuova stagione dello Snowboard parallelo come si era chiusa la scorsa: con Roland Fischnaller in trionfo. L’altoatesino, detentore della sfera di cristallo, si impone nella prima gara, sbaragliando la concorrenza nel PGS di Cortina d’Ampezzo. Vittoria numero 19 in carriera, la nona nella specialità, addirittura la quarta consecutiva nella Perla delle Dolomiti, di sicuro la pista più amata sulle nevi di casa. Un dominio assoluto quello del nativo di Bressanone che, sin dalle qualificazioni, ha timbrato il cartellino facendo valere lo status di grande favorito. L’impresa è stata molto probabilmente quella nella semifinale, quando ha battuto l’austriaco ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Spettacolo puro. 40 anni compiuti e tanta, tantissima voglia di continuare a stupire e conquistare successi. Si apre la nuova stagione delloparallelo come si era chiusa la scorsa: conin. L’altoatesino, detentore della sfera di cristallo, si impone nella prima gara, sbaragliando la concorrenza nel PGS di. Vittoria numero 19 in carriera, la nona nella specialità, addirittura la quarta consecutiva nella Perla delle Dolomiti, di sicuro la pista più amata sulle nevi di casa. Un dominio assoluto quello del nativo di Bressanone che, sin dalle qualificazioni, ha timbrato il cartellino facendo valere lo status di grande favorito. L’impresa è stata molto probabilmente quella nella semi, quando ha battuto l’austriaco ...

VIDEO Snowboard, trionfo azzurro a Cortina d'Ampezzo: Roland Fischnaller batte in una finale tutta italiana Aaron March

4 secondi di pura adrenalina con Moritz Ams [VIDEO DI SNOWBOARD]

E in effetti, quando ti trovi davanti agli stratosferici salti dello snowborder CAPiTA Moritz Ams, senti il tuo cuore vibrare. Moritz scivola con la sua tavola da snowboard e spic ...

Sleepy Stevens: l’illusionista della neve [VIDEO DI SNOWBOARD]

L’atmosfera incantevole della neve contagia tutti, anche il rider CAPiTA Scott Stevens, che con i suoi trick sembra far magie. Essere un bravo rider, non vuol dire per forza raggiungere l’alta quota e ...

