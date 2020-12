Un Posto al Sole, Chiara Conti (Lara) a Tv Soap: “Sono fortunata a lavorare con Riccardo Polizzy Carbonelli!” (Di sabato 12 dicembre 2020) Da qualche mese, Un Posto al Sole ha una nuova dark lady: l’astuta Lara Martinelli, alleata dell’altrettanto temibile Roberto Ferri. Ad interpretare questo seducente personaggio è Chiara Conti, attrice che il pubblico del cinema e della televisione conosce molto bene visto che ha fatto parte di diverse fiction importanti, tra cui Butta La Luna, Distretto di Polizia, 1993 e tante altre. Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di domenica 13 dicembre 2020 L’arrivo nella Soap partenopea rappresenta però per lei una vera e propria novità, visto che Chiara non aveva mai recitato in un prodotto giornaliero. Noi di Tv Soap l’abbiamo dunque contattata per rivolgerle qualche domanda sulla sua esperienza nell’ormai storico appuntamento quotidiano su ... Leggi su tvsoap (Di sabato 12 dicembre 2020) Da qualche mese, Unalha una nuova dark lady: l’astutaMartinelli, alleata dell’altrettanto temibile Roberto Ferri. Ad interpretare questo seducente personaggio è, attrice che il pubblico del cinema e della televisione conosce molto bene visto che ha fatto parte di diverse fiction importanti, tra cui Butta La Luna, Distretto di Polizia, 1993 e tante altre. Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di domenica 13 dicembre 2020 L’arrivo nellapartenopea rappresenta però per lei una vera e propria novità, visto chenon aveva mai recitato in un prodotto giornaliero. Noi di Tvl’abbiamo dunque contattata per rivolgerle qualche domanda sulla sua esperienza nell’ormai storico appuntamento quotidiano su ...

