Traffico Roma del 12-12-2020 ore 13 | 30

(Di sabato 12 dicembre 2020) LuceverdeBentrovati dalla redazione Buon pomeriggio studio Stefano Baiocchi tutto regolare sul tratto Urbano dellaL’Aquila già appena lizzata da un incidente avvenuto tra le uscite di Viale Palmiro Togliatti Tor Cervara il raccordo anulare ora non ci sono più problemi anche sul raccordo Dopo un incidente di lieve entità aveva provocato bravi code tra Ardeatine da Appia ilscorre regolarmente praticata la via Cassia interessata da coda tratti tra la storta e Tomba di Nerone situazione analoga sulla Nomentana tra Pietralata il raccordo è Colleverde in tangenziale code tra Tor di Quinto e Salaria in direzione San Giovannimolto intenso al Aurelio Ci sono code nelle due direzioni in via di Boccea 3 a via di Valcannuta da Circonvallazione Cornelia coda anche in via Angelo Emo in via Gregorio ...