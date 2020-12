Torino-Udinese 2-3 | Belotti fa 100 ma non basta

(Di domenica 13 dicembre 2020) Colpo esterno dell'che nell'undicesima giornata di Serie A ha battuto 3-2 il, raccogliendo la terza vittoria consecutiva in campionato. Friulani in controllo e avanti di due gol per le reti di Pussetto (24') e De Paul (54'), prima che la partita impazzisca al quarto d'ora della ripresa. Tra il 66' e il 69', in due minuti e ventisei secondi, iltrova il pari con(100 gol) e Bonazzoli, ma subisce anche la rete di Nestorovski.Risultati: Sassuolo-Benevento 1-0, Crotone-Spezia 4-1, ore 182-3, ore 20.45 Lazio-Verona, domenica 13/12 ore 12.30 Cagliari-Inter, ore 15 Atalanta-Fiorentina, Bologna-Roma, Napoli-Sampdoria, ore 18 Genoa-Juventus, ore 20.45 Milan-ParmaClassifica: Milan 26, Sassuolo 22, Inter 21, Napoli, Juventus 20,Roma 18, Lazio 17, ...

Colpo esterno dell’Udinese che nell’undicesima giornata di Serie A ha battuto 3-2 il Torino, raccogliendo la terza vittoria consecutiva in campionato. Friulani in controllo e avanti di due gol per le ...Torino-Udinese, le pagelle: Pereyra, assist da 7. Zaza non pervenuto: 4 Tra i granata il migliore è Belotti, esemplare in ogni momento: 6,5. Samir il peggiore dei friulani: 5 continua a leggere su La ...