Renzi torna ad attaccare Conte: 'Se il Parlamento non può discutere c'è qualcosa che non va' (Di sabato 12 dicembre 2020) Matteo Renzi continua la sua personale battaglia contro il Governo, di cui anche lui fa parte: "In queste ore montano le polemiche di chi dice che in piena pandemia non si può fare politica. Io ho un ... Leggi su globalist (Di sabato 12 dicembre 2020) Matteocontinua la sua personale battaglia contro il Governo, di cui anche lui fa parte: "In queste ore montano le polemiche di chi dice che in piena pandemia non si può fare politica. Io ho un ...

globalistIT : - cocchi2a : RT @microcerotis: @ElioLannutti Per 200 miliardi di recovery-euro da spendere... Renzi torna a chiedere un rimpasto per gestire i soldi del… - tdrclaudio : Se Renzi minaccia Conte e Di Maio di far cadere il governo la Toscana torna zona rossa. - raffaelebarki : @GilardiNad Renzi HA paura delle elezioni, perché, dx o sx, in Parlamento o non ci torna, o ci torna decimato. - nexoslaika : RT @marcomoltomale: Queste smargiassate di Renzi, oltre a far stringere il culo ai suoi parlamentari, sono felice facciano saltare una dozz… -