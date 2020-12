Processo Gregoretti, seconda udienza Matteo Salvini Catania/ Cresce consenso leghista (Di sabato 12 dicembre 2020) In occasione del Processo Gregoretti, Cresce ulteriormente il consenso nei confronti del leader leghista Matteo Salvini, oggi al 24.2% Leggi su ilsussidiario (Di sabato 12 dicembre 2020) In occasione delulteriormente ilnei confronti del leader, oggi al 24.2%

LegaSalvini : *SALVINI A CATANIA PER L’UDIENZA DEL CASO GREGORETTI* Fonti Lega Domani a Catania è in programma l’udienza prelim… - MediasetTgcom24 : Gregoretti, Salvini arrivato a Catania: 'A processo per aver salvato vite' - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SABATO 12 DICEMBRE MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A CATANIA PER AVER DIFESO L'ITALIA E GLI ITALIA… - cjmimun : Gregoretti: Salvini, a processo per avere salvato vite - StefanoFeltri : RT @DomaniGiornale: Riparte il caso #Gregoretti. Mentre Matteo #Salvini è accusato di sequestro di persona per i ritardi nello sbarco di 13… -