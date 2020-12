Nestorovski condanna il Torino | l’Udinese vince per 3-2

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 dicembre 2020)(ITALPRESS) –sa solore, ilsembra essersi invece dimenticato come si fa. La terza vittoria consecutiva della squadra di Gotti coincide con l’ottava partita casalinga senza successi per i granata. All’Olimpico Grandetermina 3-2 per i friulani nella notte della centesima rete in maglia granata di un Andrea Belotti che è l’ultimo a smettere di crederci. Dopo un avvio di gara all’insegna dello studio reciproco, la prima rete del match coincide con il primo episodio da moviola: al 24? Deulofeu lancia Pussetto che a tu per tu con Sirigu non sbaglia. Ma il primo tempo non è tutto rosa e fiori perche al 43? deve fare i conti con l’infortunio di Nuytinck costretto ad uscire in barella: al suo posto spazio a Becao. Per i granata è un momento ...