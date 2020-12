Natale: a Milano Intesa Sp illumina largo De Sabata (Di sabato 12 dicembre 2020) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo illumina fino al 6 gennaio largo De Sabata a Milano, davanti al Santuario di San Giuseppe, nelle vicinanze della sede della banca, con l'installazione dell'architetto Michele De Lucchi ‘Abbraccio all'Umanità', progettata da Amdl Circle. L'opera è realizzata nell'ambito del progetto ‘Natale degli alberi” del Comune di Milano ed è ispirata al Colonnato del Bernini e ai giardini all'italiana. Tanti alberi che crescono su un colonnato, che si illuminano di notte e realizzati con la tecnica costruttiva delle scandole di legno, basata sul sovrapporre piccole tavolette di legno l'una sull'altra, si spiega dalla banca. L'installazione è progettata in modo che tutti i materiali possano essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020), 12 dic. (Adnkronos) -Sanpaolofino al 6 gennaioDe, davanti al Santuario di San Giuseppe, nelle vicinanze della sede della banca, con l'installazione dell'architetto Michele De Lucchi ‘Abbraccio all'Umanità', progettata da Amdl Circle. L'opera è realizzata nell'ambito del progetto ‘degli alberi” del Comune died è ispirata al Colonnato del Bernini e ai giardini all'italiana. Tanti alberi che crescono su un colonnato, che sino di notte e realizzati con la tecnica costruttiva delle scandole di legno, basata sul sovrapporre piccole tavolette di legno l'una sull'altra, si spiega dalla banca. L'installazione è progettata in modo che tutti i materiali possano essere ...

mariocalabresi : Giustamente devo stare lontano dai parenti a Natale, devo fare la coda distanziato per entrare in un negozio, stare… - vogue_italia : Tre milioni di alberi a Milano ?? e dintorni. Questo l'obiettivo del progetto Forestami a cui possiamo partecipare d… - matteosalvinimi : #Salvini: Prima di tutto il diritto alla salute, prudenza e precauzioni, ma dividere le famiglie per Natale è sbagl… - ADM_assdemxmi : RT @Milanodavedere: Non parliamo di acqua, ma di dolci. E che dolci! Ecco una dolcissima storia, quella di @MartesanaMilano #natale #dolc… - ADM_assdemxmi : RT @Milanodavedere: Un regalo davvero verde, che farà piacere a chi lo riceve e a chi lo dona #natale #milano #12dicembre #regali https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Milano Natale: a Milano pacchi alimentari con giochi per bambini Agenzia ANSA Natale: a Milano Intesa Sp illumina largo De Sabata

L'opera è realizzata nell'ambito del progetto ‘Natale degli alberi” del Comune di Milano ed è ispirata al Colonnato del Bernini e ai giardini all'italiana. Tanti alberi che crescono su un colonnato, ...

Milano, migliaia di persone in fila ogni giorno per un pacco alimentare

Almeno 1.700 persone si mettono in fila davanti alla sede di Pane quotidiano in viale Tibaldi fin dal mattino presto, e altrettante davanti alla sede di viale ...

L'opera è realizzata nell'ambito del progetto ‘Natale degli alberi” del Comune di Milano ed è ispirata al Colonnato del Bernini e ai giardini all'italiana. Tanti alberi che crescono su un colonnato, ...Almeno 1.700 persone si mettono in fila davanti alla sede di Pane quotidiano in viale Tibaldi fin dal mattino presto, e altrettante davanti alla sede di viale ...