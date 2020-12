Napoli-Sampdoria | Ranieri lancia lo scoop | “Avevo provato a riportare Maradona in città”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Il fatto che si sia deciso di dedicare lo stadio a Diego Armandoè una cosa molto bella. E’ stato un campione straordinario, ma è stato anche l’anima di. Il primo anno che andai aprovammo con Ciro Ferrara a convincerlo a tornare, ma lui aveva ormai deciso di non tornare più e mi dispiacque molto perché’ sarebbe stato molto bello allenare un giocatore come lui”. Così il tecnico blucerchiato, Claudio, alla vigilia del match con gli azzurri, in scena domani alle ore 15, tramite i canali ufficiali della società ligure ricorda di quando provò ail Pibe de Oro a. L'articolo proviene da Anteprima24.it.