Napoli, l’Ass. Borriello: «Vogliamo inaugurare lo stadio Maradona con un’amichevole col Boca in primavera» (Di sabato 12 dicembre 2020) l’Assessore Ciro Borriello ha parlato delle iniziative per inaugurare lo stadio Diego Armando Maradona Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato delle iniziative per inaugurare al meglio lo stadio Diego Armando Maradona. «In primavera, o comunque quando sarà possibile avere il popolo allo stadio, inaugureremo lo stadio Maradona con un evento sportivo. Il Museo all’interno dello stadio? I tecnici sono già al lavoro: le idee ci sono. L’evento per inaugurare lo stadio Maradona? Potrà essere una gara ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020)essore Ciroha parlato delle iniziative perloDiego ArmandoCiro, Assessore allo Sport del Comune di, ai microfoni di Radio Kiss Kissha parlato delle iniziative peral meglio loDiego Armando. «In, o comunque quando sarà possibile avere il popolo allo, inaugureremo locon un evento sportivo. Il Museo all’interno dello? I tecnici sono già al lavoro: le idee ci sono. L’evento perlo? Potrà essere una gara ...

