Matteo Renzi | “Ben venga il dietrofront del Governo su spostamenti tra comuni”

"Trovo giusto che, se una nonna vive nel comune accanto a quello in cui risiedono i nipoti, almeno il giorno di Natale si possa condividere la festa, rispettando ovviamente i criteri di prudenza. Ben venga dunque il dietrofront del Governo". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nella sua e news in merito alle possibili modifiche sul decreto Natale. "Negare trasferimenti tra comune e comune significa non aver chiaro che migliaia di municipi in Italia sono fatti da qualche centinaio di abitanti ed è sacrosanto che ci si possa spostare di qualche chilometro almeno per il pranzo di Natale" ha scritto l'ex premier.

