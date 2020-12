LIVE Sci alpino, SuperG d’Isere in DIRETTA: Innerhofer top10, Dominik Paris convince (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 13.30 LA STARTLIST E I PETTORALI DEL SuperG 11.12 A questo punto è sempre più probabile la top10 di Christof Innerhofer. Un buon inizio di stagione. L’azzurro ha sciato bene, senza tuttavia cercare realmente il limite. In pratica aveva ancora del margine. 11.11 17° a 1?16 il tedesco Ferstl, appena 1 centesimo davanti a Buzzi. 11.08 Il francese Roger è 15° a 1?07, appena dietro a Paris. Oggi per l’azzurro non contava tanto il piazzamento, quanto rompere il ghiaccio. 11.06 I pettorali bassi sono stati favoriti: Caviezel aveva il 5, Sejersted il 6, Walter l’8. Odermatt, partito con l’1, ha invece pagato la tanta neve depositata in pista: lo svizzero è 13° a ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 13.30 LA STARTLIST E I PETTORALI DEL11.12 A questo punto è sempre più probabile ladi Christof. Un buon inizio di stagione. L’azzurro ha sciato bene, senza tuttavia cercare realmente il limite. In pratica aveva ancora del margine. 11.11 17° a 1?16 il tedesco Ferstl, appena 1 centesimo davanti a Buzzi. 11.08 Il francese Roger è 15° a 1?07, appena dietro a. Oggi per l’azzurro non contava tanto il piazzamento, quanto rompere il ghiaccio. 11.06 I pettorali bassi sono stati favoriti: Caviezel aveva il 5, Sejersted il 6, Walter l’8. Odermatt, partito con l’1, ha invece pagato la tanta neve depositata in pista: lo svizzero è 13° a ...

SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, SuperG d Isere in DIRETTA: Innerhofer settimo, subito un Paris ... - Matt_Orlandi : LIVE #scialpinomaschile, super G #ValdIsere 2020 in tempo reale: inizio ore 10.30 - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino pettorale n.4 Brignone n.7 - #alpino #Gigante #Courchevel… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG d’Isere in DIRETTA: tutto pronto sulla Oreiller-Killy, Dominik #Paris torna in azione! #FIS - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino pettorale n.4, Brignone n.7 -