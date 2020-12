LIVE Ginnastica artistica, Europei 2020 in DIRETTA: finale a squadre. Sfida tra Turchia e Ucraina (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I risultati delle qualificazioni Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale a squadre degli Europei 2020 di Ginnastica artistica maschile. A Mersin (Turchia) si assegnano le prime medaglie continentali tra i seniores, ma ribadiamo che si tratta di una kermesse di Serie B (per non dire peggio). Tantissime Nazioni di prima fascia hanno deciso di non partecipare all’evento a causa dell’emergenza sanitaria: Italia, Russia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna sono rimaste a casa per salvaguardare la salute dei propri atleti. Dunque spazio a Paesi non di primissimo piano nel panorama internazionale, che oggi avranno la ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI risultati delle qualificazioni Buongiorno e benvenuti alladelladeglidimaschile. A Mersin () si assegnano le prime medaglie continentali tra i seniores, ma ribadiamo che si tratta di una kermesse di Serie B (per non dire peggio). Tantissime Nazioni di prima fascia hanno deciso di non partecipare all’evento a causa dell’emergenza sanitaria: Italia, Russia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna sono rimaste a casa per salvaguardare la salute dei propri atleti. Dunque spazio a Paesi non di primissimo piano nel panorama internazionale, che oggi avranno la ...

plmr543 : RT @LuigiBrugnaro: Lo #sport è una nostra priorità e per questo stiamo investendo per mettere in sicurezza le strutture sportive. ???????Ecc… - BologniniS : RT @LuigiBrugnaro: Lo #sport è una nostra priorità e per questo stiamo investendo per mettere in sicurezza le strutture sportive. ???????Ecc… - TavoliVenezia : RT @LuigiBrugnaro: Lo #sport è una nostra priorità e per questo stiamo investendo per mettere in sicurezza le strutture sportive. ???????Ecc… - comunevenezia : RT @LuigiBrugnaro: Lo #sport è una nostra priorità e per questo stiamo investendo per mettere in sicurezza le strutture sportive. ???????Ecc… - michael5scarpa : RT @LuigiBrugnaro: Lo #sport è una nostra priorità e per questo stiamo investendo per mettere in sicurezza le strutture sportive. ???????Ecc… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ginnastica LIVE Ginnastica artistica, Finale Serie A DIRETTA: Brixia e Macerata Campioni d’Italia. Giorgia Villa e Angela Andreoli da urlo! OA Sport LIVE EUROCUP - Monaco Basket vs Virtus Bologna diretta 4° quarto 40'

Come si presenterà in campo la Virtus Bologna dopo l'esonero e il reintegro di coach Djordjevic nel giro di 24 ore? 1Q - Partenza lanciata per il Monaco che con Lessort aprono un break di 7-0 chiuso d ...

Ginnastica A1, il Romagna Team Cesena chiede aiuto alla città

Dopo la storica promozione in A1, l'Asd Gymnastic Romagna Team ègià al lavoro per preparare al meglio la stagione che si aprirà ufficialmente a fine febbraio ...

Come si presenterà in campo la Virtus Bologna dopo l'esonero e il reintegro di coach Djordjevic nel giro di 24 ore? 1Q - Partenza lanciata per il Monaco che con Lessort aprono un break di 7-0 chiuso d ...Dopo la storica promozione in A1, l'Asd Gymnastic Romagna Team ègià al lavoro per preparare al meglio la stagione che si aprirà ufficialmente a fine febbraio ...