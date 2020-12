In fatto di sicurezza WHATSAPP batte gli SMS 3 a 0 : gli SMS sono la forma di comunicazione tramite messaggi meno sicura in assoluto (Di sabato 12 dicembre 2020) In fatto di sicurezza gli SMS sono la forma di comunicazione meno sicura : 1) non sono criptati 2) possono essere intercettati 3) possono essere falsificati. WHATSAPP al contrario offre una crittografia end-to-end che è la forma più sicura per evitare qualsiasi tipo di problema, visto che i messaggi vengono crittografati sul dispositivo del mittente e solo il destinatario li può decifrare. Inoltre, il messaggio WHATSAPP viene codificato quando lascia il dispositivo di partenza, per poi essere decodificato soltanto una volta arrivato al destinatario, prevenendo in tal modo attacchi che potrebbero violare la riservatezza ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 12 dicembre 2020) Indigli SMSladi: 1) noncriptati 2) posessere intercettati 3) posessere falsificati.al contrario offre una crittografia end-to-end che è lapiùper evitare qualsiasi tipo di problema, visto che ivengono crittografati sul dispositivo del mittente e solo il destinatario li può decifrare. Inoltre, ilviene codificato quando lascia il dispositivo di partenza, per poi essere decodificato soltanto una volta arrivato al destinatario, prevenendo in tal modo attacchi che potrebbero violare la riservatezza ...

TerroneDoc : RT @sergionebg: @gabrillasarti2 La #Lamorgese non è mai stata positiva al covid .... Come volevasi dimostrare falsi positivi falsi negativi… - gabrillasarti2 : RT @sergionebg: @gabrillasarti2 La #Lamorgese non è mai stata positiva al covid .... Come volevasi dimostrare falsi positivi falsi negativi… - tommyeoppy : Scusate raga, chiedo per sicurezza. Giulia ha detto che Pier le ha detto che Mrt le ha detto (scusate il gioco) 'Av… - martasospesa : @scantambeuoo ahahahahah ho fatto il corso della sicurezza sul lavoro l’anno scorso ?? - angela_giuri : RT @LAVonlus: Per Consiglio di Stato, istruttoria @ProvinciaTrento insufficiente per definire l’orsa pericolosa per la sicurezza pubblica,… -