Il Natale del Municipio V, luminarie nelle strade e un aiuto in più per le persone fragili: contributi straordinari e apparecchi per la Dad (Di sabato 12 dicembre 2020) Un Natale nel segno della solidarietà, senza dimenticare, nonostante le difficoltà del momento, l'allestimento di luminarie per trasmettere il calore delle festività. Il Municipio V investe ...

Ultime Notizie dalla rete : Natale del Coronavirus, feste di Natale: dai ricongiungimenti alle seconde case, cosa si può fare e cosa no Il Sole 24 ORE Covid Italia, Cauda (Gemelli): con questi numeri rischio terza ondata a metà gennaio

Da un lato le aspettative degli italiani in vista del Natale, ormai alle porte, e dall’altro la paura che, come accaduto la scorsa estate, abbassare la guardia possa significare ...

Natale 2020. In piazza San Pietro il presepe di ceramica di Castelli interroga la storia. Accanto l’albero sloveno

Quello in piazza San Pietro quest'anno non è un presepe per tutti, è un'opera d'arte che ha voglia di essere scoperta. Legata alla tradizione della natività di Gesù Cristo, ma affacciata alla società ...

