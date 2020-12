Francesco Oppini pronto a fare un passo indietro solo se Tommaso Zorzi lo chiederà (Di sabato 12 dicembre 2020) Francesco Oppini è tornato alla sua vita reale e fa il tifo per Tommaso Zorzi che nella casa del GF VIP ha dichiarato il suo amore per lui ma soprattutto il rispetto che ha per lui e la sua compagna. “Tommaso ha una grande sensibilità ma ha anche paura di chi può avere davanti perché può essere una persona che vede il personaggio e non quello che è” commenta Oppini pronto a rispondere alla domanda sul come pensa di gestire il legame con Zorzi quando il reality sarà finito, quando si rivedranno. A Verissimo Francesco Oppini mostra tutta la sua serenità, era ormai stanco del gioco, di restare chiuso e fermo e sa bene cosa lo lega all’amico che ha trovato al GF VIP. “Mi comporterò in modo molto naturale e semplice, da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 dicembre 2020)è tornato alla sua vita reale e fa il tifo perche nella casa del GF VIP ha dichiarato il suo amore per lui ma soprattutto il rispetto che ha per lui e la sua compagna. “ha una grande sensibilità ma ha anche paura di chi può avere davanti perché può essere una persona che vede il personaggio e non quello che è” commentaa rispondere alla domanda sul come pensa di gestire il legame conquando il reality sarà finito, quando si rivedranno. A Verissimomostra tutta la sua serenità, era ormai stanco del gioco, di restare chiuso e fermo e sa bene cosa lo lega all’amico che ha trovato al GF VIP. “Mi comporterò in modo molto naturale e semplice, da ...

