Florentia attacca con Pugnali e l' Inter Women va ko

Ultime Notizie dalla rete : Florentia attacca

Il Giorno

Milano, 12 dicembre 2020 - Brutta sconfitta per l’Inter di Attilio Sorbi che cade in casa della Florentia per 1-0 interrompendo così la striscia di risultati positivi che stava inanellando: colpaccio ...Non poteva che esserci il lieto fine in un 2020 che – fronte sportivo – è stato assolutamente indimenticabile per la San Marino Academy, capace di conquistare la sua prima storica promozione in Serie ...